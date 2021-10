Il telefono cellulare acquistato online a un prezzo vantaggioso si rivela una truffa

Sospiro

Denunciati i due truffatori: un cittadino italiano di 23 anni e un bengalese di 21.

Truffa on line: i Carabinieri di Sospiro individuano e denunciano i colpevoli.

Denunciati un 23enne e un 21enne

I Carabinieri della Stazione di Sospiro hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa online un cittadino italiano di 23 anni, residente in provincia di Taranto, e un cittadino bengalese di 21 anni, residente in Campania.

Il telefono cellulare acquistato online

I militari, dopo aver ricevuto la denuncia del raggiro da parte di un uomo del posto, hanno avviato gli accertamenti che li ha condotti a identificare nei due uomini gli autori della truffa che durante lo scorso giugno ha colpito l’ignara vittima.

L’uomo infatti ha risposto a un’inserzione, presente su un noto social network, di un individuo che proponeva un telefono cellulare a un prezzo molto vantaggioso.

La vittima, dopo aver contattato il numero telefonico fornito nell’annuncio al fine di ottenere maggiori informazioni, ha deciso di acquistare il cellulare e ha effettuato una ricarica sulla carta postepay a favore del venditore per la somma di 570 euro.

Le indagini

Effettuato il pagamento, ha aspettato l’arrivo del cellulare e, non vedendolo arrivare, dopo alcuni giorni ha provato a contattare il venditore, il quale nel frattempo si era reso irreperibile e non aveva effettuato la spedizione dell'apparecchio. Capito quanto accaduto, la vittima ha presentato la querela e hanno avuto inizio gli accertamenti.

Le verifiche che la Stazione Carabinieri di Sospiro ha svolto sull’intestatario della carta postepay e del telefono contattato per l’acquisto hanno permesso di svelare le identità dei truffatori che sono stati denunciati per truffa.