Furti notturni in azienda, quattro colpi sventati in poco più di tre ore

Pandino, Castelleone e Soncino: in poco più di tre ore i Carabinieri della Radiomobile di Crema e delle Stazioni di Bagnolo Cremasco e Soncino hanno sventato quattro tentativi di furto in altrettante aziende.

Quattro furti sventati

Notte di super lavoro quella appena trascorsa per i Carabinieri della Compagnia di Crema che in poco più di tre ore hanno sventato ben quattro tentativi di furto in altrettante aziende di Pandino, Castelleone e Soncino. I vari interventi sono stati gestiti dalle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile di Crema e delle Stazioni di Bagnolo Cremasco e Soncino, attivate da personale degli istituti di vigilanza e dai titolari delle aziende colpite.

Rubare gasolio

L’impegnativa notte ha avuto inizio poco l’una quando il titolare di una ditta di trasporti di Pandino ha ricevuto l’allarme scattato presso il suo capannone e dalle telecamere ha visto due persone che erano entrate nel cortile e avevano delle taniche per rubare del gasolio.

E’ stato chiesto l’intervento tramite centrale operativa e le pattuglie del Radiomobile e di Bagnolo sono giunte poco dopo insieme al titolare, accertando che i ladri erano appena scappati perché disturbati ma non avevano provocato danni e non avevano rubato nulla. Avevano lasciato sul posto le taniche che intendevano utilizzare per rubare il gasolio e che sono state recuperate.

In azione a Castelleone

Il secondo intervento è delle 2.10 circa quando il personale della vigilanza privata aveva segnalato che a Castelleone, presso un deposito carburanti, era scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Soncino che in collaborazione con la vigilanza privata hanno verificato che qualcuno, disturbato dall’arrivo delle auto del personale in uniforme, si era allontanato e aveva lasciato sul posto delle taniche che voleva utilizzare per rubare il carburante dai mezzi pesanti in sosta all’interno dell’area aziendale. Non è stato rubato nulla e anche in questo caso il tempestivo intervento ha fatto in modo che non fossero arrecati danni.

Anche a Soncino

Il terzo intervento è avvenuto poco dopo le 4 quando la pattuglia della Stazione di Soncino è intervenuta su richiesta del titolare di una ditta di forniture di materiale da costruzione di Soncino perché era scattato l’allarme e dalle telecamere aveva notato due persone che si aggiravano nel piazzale dell’azienda.

I militari sono arrivati rapidamente e con il proprietario hanno verificato che fortunatamente i due soggetti si erano allontanati senza rubare nulla perché disturbati dall’arrivo della pattuglia e non c’era stato alcun tentativo di effrazione e, di conseguenza, non erano stati causati danni.

In fuga senza rubare nulla

Verso le 4.30 a Pandino è stato svolto il quarto intervento. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema e della Stazione di Bagnolo Cremasco sono intervenuti presso un’azienda di edilizia e costruzioni perché una persona aveva sentito dei forti rumori e aveva notato tre persone scavalcare la recinzione e successivamente sfondare una finestra per accedere all’interno del capannone.

Le pattuglie sono arrivate rapidamente e i tre ladri non hanno potuto portare a termine il furto e si sono dati alla fuga senza rubare nulla, causando solo danni a una porta e a una finestra nel tentativo di entrare dentro la struttura per rubare.