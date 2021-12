Fuori strada con l'auto, 45enne portato in ospedale SIRENE DI NOTTE

I soccorsi del 118

E' successo a San Giovanni in Croce nella serata di mercoledì 15 dicembre.

Incidente stradale nella serata di mercoledì 15 dicembre 2021 a San Giovanni in Croce: un uomo di 45 anni è uscito di strada in Strada delle Oseline intorno alle 22.

Fuori strada con l'auto

Un uomo di 45 anni è stato portato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Come riporta AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) il sinistro si è verificato alle 22.11 di mercoledì a San Giovanni in Croce in Strada delle Oseline.

Da quello che si è appreso il 45enne, per cause ancora da accertare, è uscito di strada con la sua auto. Soccorso da un'ambulanza è stato successivamente trasferito al pronto soccorso dell'Oglio Po, dove è entrato in codice verde alle 23.18. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polstrada per i rilievi di legge.