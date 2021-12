Fuori strada a Cappella Cantone, 27enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

NELLA NOTTE

Alle 01.29 di questa notte i sanitari sono intervenuti a Cappella Cantone in via Cappelle per soccorrere un ragazzo di 27 anni rimasto ferito dopo essere finito fuori strada con l'auto, per cause ancora in fase di accertamento.

Il ferito è stato soccorso da due ambulanze e trasportato in codice verde al Pronto soccorso di Crema, dove vi è entrato alle 02.57.

Sul posto sono intervenuti anche gli Agenti della Stradale di Cremona e i Vigili del fuoco di Crema che hanno messo in sicurezza l'area e rimosso l'auto incidentata.