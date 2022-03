Esce di strada con l'auto, denuncia e patente ritirata: era ubriaco

Guida in stato di ebbrezza

I militari giusti sul luogo dell'incidente hanno subito notato che il conducente presentava i sintomi evidenti di chi aveva abusato di alcolici.

Casalmaggiore: interventi dei Carabinieri di Piadena e del Radiomobile di Casalmaggiore. Denuncia e patente ritirata a un uomo che è uscito di strada con l’auto ed era ubriaco. Segnalata alla Prefettura un'altra persona in possesso di cocaina.

Denunciato per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Stazione di Piadena Drizzona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano, residente in provincia, che la notte del 27 marzo, alla guida del veicolo a lui in uso è uscito di strada in maniera autonoma sulla ex SS 10.

L'incidente stradale

Intorno alle 4.30 i militari sono intervenuti per un incidente stradale accaduto lungo la ex SS 10. Alla Centrale Operativa di Casalmaggiore era stata segnalato che un’auto di grossa cilindrata era uscita di strada in maniera autonoma senza provocare danni o feriti. La pattuglia si è quindi portata sul posto per i rilievi del caso e per identificare le persone coinvolte. E durante tali operazioni i militari hanno notato che il conducente presentava i sintomi evidenti di chi aveva abusato di alcolici. Il test dell’etilometro lo ha confermato, con valori di circa 1,50 g/l. Di conseguenza, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e la sua patente di guida è stata immediatamente ritirata.

Cocaina in tasca

I militari dell’Aliquota Radiomobile di Casalmaggiore sono invece intervenuti la notte del 28 marzo in via Pozzi di Casalmaggiore dove era stata segnalata la presenza un uomo che si guardava in giro con fare sospetto. Ricevuta la precisa descrizione dell’uomo, alle 00.30 circa i militari sono arrivati sul posto e lo hanno subito notato e controllato, identificandolo in un cittadino marocchino. Visto il suo strano atteggiamento e la sua presenza non giustificata nel posto, è stato perquisito e nelle sue tasche è stata trovata cocaina per 1,2 grammi circa. Per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura di Cremona quale assuntore di stupefacenti.