Esce di casa, non va a scuola e vaga per la Lombardia: minorenne ritrovato a tarda notte

CREMASCO

Crema: esce di casa per andare a scuola, ma va in giro per Milano e Brescia. Lo ritrovano i Carabinieri a tarda notte a Levate (BG).

Minorenne scomparso

I Carabinieri della Stazione di Crema, nella serata del 3 novembre 2021, hanno gestito una situazione molto delicata relativa all’allontanamento di un ragazzo di 14 anni residente in un comune dell’hinterland di Crema che dalla mattina non era ancora rientrato a casa e ha tenuto con il fiato sospeso i familiari.

Le assenze a scuola

Intorno alle 21.00 di ieri, il padre del 14enne, si è presentato nella caserma di Crema molto agitato perché il figlio non si trovava. Ha dichiarato quindi che il ragazzo era uscito poco dopo le 7 di mattina per recarsi in autobus presso una scuola di Crema dove frequenta un istituto superiore. Nella stessa mattinata il padre è stato però chiamato dalla dirigente delle scuola superiore frequentata dal figlio e gli è stato comunicato che il 2 novembre il ragazzo non si era presentato a scuola e non aveva giustificato l’assenza, ma lo ha anche informato che quello stesso giorno il figlio non era a scuola e i genitori avrebbero dovuto giustificare anche quell’assenza.

Il padre è rimasto ovviamente molto sorpreso per le assenze del figlio, ben sapendo che il ragazzo in entrambe le giornate era uscito regolarmente di casa per andare a seguire le lezioni. L'uomo ha quindi informato la moglie di quanto accaduto ed entrambi hanno cercato il figlio al telefono, ma questo risultava sempre spento e quindi irraggiungibile, motivo per cui nel pomeriggio hanno cominciato a preoccuparsi seriamente che potesse essere successo qualcosa al ragazzo.

Le ricerche

Il padre a quel punto ha deciso di girare per Crema per provare a rintracciarlo, ma dopo numerosi e inutili giri in auto e a piedi per i locali e i luoghi di Crema frequentati dai giovani, ha deciso di recarsi dai Carabinieri di Crema per denunciare l’allontanamento e la scomparsa, fornendo ai militari una precisa descrizione di come era vestito quando è uscito di casa e, soprattutto, spiegando di essere molto preoccupato perché il ragazzo non si era mai allontanato senza comunicarlo ai genitori. Venivano quindi diramate le ricerche a tutti i Comandi dei Carabinieri e delle altre forze di Polizia della provincia di Cremona e delle province limitrofe, attivando anche il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse.

Ritrovato a tarda notte nella Bergamasca

Le ricerche sono durate alcune ore fino a quando, nel corso della notte, intorno a mezzanotte e mezza, i Carabinieri di Capriate San Gervasio (BG) sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria di Levate (BG) perché un cittadino aveva notato un ragazzo da solo, disorientato e in difficoltà.

I Carabinieri sono giunti immediatamente sul posto per verificare la situazione, scoprendo che il ragazzo era in buone condizioni fisiche e che era proprio il 14enne che si era allontanato la mattina precedente per andare a scuola ma in realtà era sparito senza avvisare i genitori. A quel punto è stato accompagnato in caserma a Capriate e tramite i Carabinieri di Crema sono stati avvisati i genitori che sono potuti andare a Capriate San Gervasio a prendere in caserma il loro figlio che comunque stava bene ed era finalmente al sicuro. Quindi, il giovane è stato riaffidato ai genitori che hanno tirato un sospiro di sollievo per la positiva conclusione della vicenda.

Vagato per Milano e Brescia

I Carabinieri hanno poi ricostruito come il ragazzo aveva passato la sua giornata di libertà anziché recarsi a scuola. Intorno alle 8 il giovane ha incontrato un compagno di classe con il quale hanno deciso di non andare a scuola e di andare a Milano a fare un giro. Quindi, hanno preso il primo treno utile e sono giunti a Milano dove hanno girato per la città fino alle 14.00, quando hanno deciso di prendere un treno per Brescia per andare a trovare dei conoscenti. Arrivati a Brescia, non hanno trovano nessuno di quelli che credevano di poter incontrare e allora hanno deciso di girare per Brescia fino alle 18.00, quando le loro strade si sono divise.

Infatti, l’amico ha deciso di prendere un treno e rientrare a casa mentre il 14enne ha deciso che la sua giornata libera non era ancora finita e ha pensato di prendere un altro treno che da Brescia lo ha portato a Milano Lambrate. Da questo momento le notizie su quello che ha fatto il ragazzo sono meno chiare e precise perché non spiegate nel dettaglio. Sicuramente per mezzo di altri treni è riuscito ad arrivare fino a Levate, ma probabilmente, nel suo girovagare, non ha tenuto conto che dopo una certa ora i treni non circolano ed è rimasto bloccato, nel cuore della notte, nella località della bergamasca senza poter fare rientro a casa.

Qui è stato raggiunto dai Carabinieri che lo hanno identificato, portato al sicuro in caserma e messo in contatto con la famiglia che ha potuto riabbracciare il figlio.