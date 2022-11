E' morto Roberto Maroni: il cordoglio della politica cremonese e non solo

E' lutto nella Lega per la scomparsa improvvisa di Roberto Maroni: il cordiglio della politica cremonese e non solo.

E' morto Roberto Maroni

E' morto oggi, martedì 22 novembre 2022, a Lozza, in Provincia di Varese. Roberto Maroni. Iconico esponente della Lega, più volte ministro, presidente di Regione Lombardia e segretario del partito, lottava da diversi mesi contro una grave malattia. Aveva 67 anni.

"Bobo", come qualcuno lo avevano soprannominato, era un fedelissimo di Umberto Bossi. Segretario federale della Lega Nord dal 1º luglio 2012 al 15 dicembre 2013, è stato Ministro dell'interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV, Ministro del lavoro e delle politiche sociali nei governi Berlusconi II e Berlusconi III oltre che presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018.

Si è anche candidato a sindaco di Varese, ma nel giugno 2021, si ritirò dalla politica proprio a causa della sua malattia.

Il cordoglio del mondo politico cremonese (e non solo)

Stanotte ci ha lasciati Roberto #Maroni. Storico esponente della Lega, è stato Presidente di Regione Lombardia oltre che Ministro dell’Interno e portavoce dell'Autonomia. Buon vento Governatore!, scrive su Facebook la Lega Salvini Premier di Cremona.

L'Europarlamentare della Lega e Consigliere comunale a Milano, Silvia Sardone: Addio Bobo, la tua passione per la politica e l’amore per la nostra regione saranno un insegnamento per tutti quelli che vorranno fare politica. Tenacia, orgoglio, sempre a testa alta. Hai combattuto come un leone contro una malattia bastarda, sentite condoglianze alla famiglia. Una preghiera per te.

Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini: Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana: Ci ha lasciati Roberto Maroni. Piango l’addio di un amico con il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe. Presidente della Lombardia, Ministro e Segretario Federale della Lega. Nel cuore ha sempre avuto i Lombardi e la Lombardia. Riposa in pace! Addio Bobo!

Andrea Monti (Lega): “Ci lascia un grande autonomista. Fu parte importante della storia della Lega”

“Ci lascia un pezzo di storia della Lega. Roberto Maroni, nella sua lunga carriera politica, ha ricoperto ruoli rilevanti dentro e fuori il movimento. Lo ricorderemo come Ministro dell'Interno, Ministro del Welfare, ma soprattutto come Governatore della Regione Lombardia”. Così il vicecapogruppo del Carroccio al Pirellone Andrea Monti. Che aggiunge: “Maroni ha preso il timone della Lega Nord nel momento più turbolento della sua storia, tracciando durante il Congresso di Assago del 2012 una strada che voleva traghettare la Lega da partito locale a partito nazionale tenendo però le radici piantate nel Nord produttivo, copiando il modello tedesco dell'unione CSU/CDU. Progetto poi rimasto incompiuto, ma il suo impegno alla guida di Regione Lombardia lo ha spinto a organizzare lo storico referendum dell'ottobre 2017 portando milioni di lombardi a esprimersi a favore della richiesta di maggiore autonomia per la nostra regione”. “Stringendoci nel dolore della scomparsa ai suoi familiari e alla grande famiglia della Lega, abbiamo il dovere di ripartire da questi due grandi progetti valorizzando la sua eredità politica, in un momento ancora una volta delicato per il nostro movimento. La Lega tornerà “la Potentissima”, come Roberto amava chiamare il nostro Movimento”, conclude Monti.

Francesco Boccia (Pd): "Profondamente addolorato"