Due incidenti stradali nella notte, 5 persone soccorse SIRENE DI NOTTE

I soccorsi nella notte

Intervento degli uomini del 118 a Cremona e Sergnano.

Due incidenti stradali nella notte a Sergnano e Cremona, 5 in totale le persone soccorse dagli uomini del 118.

Fuori strada a Sergnano

E' di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Sergnano nella notte. Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza un'auto è uscita di strada mentre percorreva via Guglielmo Marconi. Erano le 3.20 e sul posto sono stati soccorsi da un'ambulanza della Croce Verde di Crema un 30enne e un 43enne. Per entrambi nessuna grave conseguenza e trasporto in ospedale per accertamenti.

Incidente a Cremona

Dieci minuti dopo, alle 3.33, intervento degli uomini del 118 anche a Cremona in via Gaspare Aselli dove due auto si sono scontrate. Nell'impatto sono rimasti coinvolti tre uomini di 23, 27 e 29 anni. Sul posto un'ambulanza della Croce Verde e un'automedica. Allertati anche i Vigili del Fuoco. Anche in questo caso nessuna grave conseguenza per i tre coinvolti, trasferiti in ospedale in codice verde.