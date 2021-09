Due gravi incidenti nella notte nel Cremonese, 4 feriti SIRENE DI NOTTE

Due incidenti nella notte.

Primo incidente nel cuore della notte

Alle 01.56 di questa notte i sanitari sono intervenuti a Cremona in via Carlo Urbino per soccorrere una ragazza di 22 anni, un ragazzo di 26 e un uomo di 55 rimasti feriti durante uno scontro tra auto avvenuto poco prima.

Sul posto sono intervenuti gli Agenti della stradale di Cremona, poi i feriti sono stati trasportati con un'auto medica e un'ambulanza all'ospedale di Crema, dove vi sono entrati alle 02.14.

Un altro grave incidente all'alba

Un secondo grave incidente si è verificato alle 05.39 di questa mattina a Casalmaggiore, frazione Vicoboneghisio, lungo la Provinciale 88.

Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita dopo essere finita fuori strada con l'auto: sono intervenuti sul posto i Carabinieri di Casalmaggiore, la Polizia stradale di Cremona e i Vigili del fuoco di Cremona e Mantova.

La giovane è stata poi trasportata all'ospedale cittadino, dove vi è entrata in codice verde alle 06.16.