Due brutte cadute in bici, due ultra 50enni trasportati in ospedale SIRENE DI NOTTE

Nella notte appena trascorsa i sanitari cremonesi sono intervenuti due volte per soccorrere due uomini caduti a terra mentre si trovavano in sella a una bicicletta.

Due brutte cadute in bici

La prima chiamata è arrivata alle 00.37: un uomo di 57 anni era caduto a terra mentre pedalava in via Piacenza a Crema: i sanitari sono giunti sul posto e hanno caricato il 57enne in ambulanza trasportandolo in codice verde all'ospedale cittadino.

Pochi minuti dopo, alle 00.55, una seconda richiesta d'aiuto ha portato i sanitari ad intervenire a Monte Cremasco lungo la Sp 73, dove un 53enne era a sua volta caduto a terra con la bici. Anche in questo caso i soccorsi lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale di Crema in codice verde.