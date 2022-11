Detenuto ruba all'interno delle celle e rischia il linciaggio da altri ristretti

Ancora tensioni all'interno del carcere di Cremona: detenuto rischia il linciaggio da altri ristretti e poi tenta di aggredire un ispettore di Polizia con un paio di forbici.

Detenuto rischia il linciaggio

Ancora una grave episodio nel carcere di Cremona.

Spiega Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Stamane un detenuto psichiatrico ha rischiato il linciaggio da parte di altri detenuti poiché lo stesso si era reso responsabile di ruberie all’interno di altre celle del carcere. L’ ispettore di polizia penitenziaria intervenuto a tutela del detenuto ha subito un tentativo di aggressione con un paio di forbici da parte dello stesso e solo il fulmineo intervento di altri agenti ha evitato il peggio.

"Ancora una volta il personale di polizia penitenziaria di Cremona è riuscito a ripristinare l’ordine e la sicurezza all’interno della sezione senza particolari conseguenze. La gestione dei detenuti psichiatrici sta diventando sempre più complicata nel carcere di Cremona e non solo. Il Sappe auspica che quanto prima la politica intervenga su questa problematica all’interno delle carceri italiane al fine di evitare conseguenze irreparabili ai danni di tutti gli operatori penitenziari e ancor più al Corpo di Polizia Penitenziaria”.

Sostegno alle proteste del SAPPE Lombardia arriva da Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Condivido ed anzi sostengo le proteste dei poliziotti penitenziari di Cremona. A questo hanno portato questi anni di ipergarantismo nelle carceri, dove ai detenuti è stato praticamente permesso di auto gestirsi con provvedimenti scellerati ‘a pioggia’ come la vigilanza dinamica e il regime aperto, con detenuti fuori dalle celle pressoché tutto il giorno a non fare nulla nei corridoi delle Sezioni. E queste sono anche le conseguenze di una politica penitenziaria che invece di punire, sia sotto il profilo disciplinare che penale, i detenuti violenti, non assumono severi provvedimenti. Ormai picchiare un poliziotto in carcere senza subìre alcuna conseguenza è diventato quasi uno sport nazionale, nella indifferenza della politica e dei vertici dell’amministrazione Penitenziaria”.

"Situazione allarmante"