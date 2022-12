Denunciato 21enne spacciatore, beccato mentre vende una dose di hashish

I Carabinieri di Casalmaggiore denunciano un uomo responsabile di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, nonché di porto abusivo di un coltello a serramanico.

Denunciato 21enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casalmaggiore hanno denunciato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo “hascisc” e porto abusivo di un coltello a serramanico un cittadino italiano di 21 anni.

Vende una dose di hashish

I militari dell’Aliquota Radiomobile durante i servizi tesi ad infrenare l’uso e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione agli istituti scolastici, hanno sorpreso e bloccato un giovane che, poco prima, aveva ceduto una dose di hashish ad un cliente.

L’immediata perquisizione personale ha permesso di rinvenire altri 20 grammi della medesima sostanza, denaro contante provento di spaccio ed un coltello a serramanico, occultato in una tasca del giubbotto. La successiva perquisizione presso la sua abitazione consentiva di rinvenire e sequestrare ulteriore dose di hascisc, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Cliente segnalato

Per il giovane è quindi scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona e per l’acquirente la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Cremona, quale assuntore di droga.