Creano disturbo in stazione a Crema, nonostante il divieto di ritorno: denunciati un 21enne e un 37enne

I Carabinieri della Stazione di Montodine hanno denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Crema due cittadini italiani di 37 e 21 anni, con precedenti di polizia a carico.

Creano disturbo in stazione a Crema, nonostante il divieto di ritorno

Dei cittadini hanno segnalato alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Crema due persone che si trovavano nella via Stazione di Crema che, vicini a una panchina dei giardini, stavano creando disturbo. E’ stata quindi inviata sul posto la pattuglia dei Carabinieri di Montodine che li ha raggiunti e controllati, accertando che non potevano trovarsi in quel comune a seguito della misura di prevenzione emessa nei loro confronti dal Questore di Cremona.

Infatti, a entrambi era stato notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune rispettivamente per due e tre anni, a partire dal luglio 2021 e dal mese in corso. Per questo motivo sono stati accompagnati in caserma e, tenuto conto che non hanno rispettato le prescrizioni impostegli e non hanno giustificato in modo valido la loro presenza sul posto, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.