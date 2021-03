Covid, dati 28 marzo 2021 | + 3.520 positivi in Lombardia | Cremona + 152

Coronavirus: 3.520 in Lombardia e 19.611 in Italia. Sono i numeri di oggi, domenica 28 marzo, sul fronte Covid-19. A livello regionale il dato è in calo in virtù del numero di tamponi processato: oggi 43.334 contro i 61.469 di ieri. E, infatti, il rapporto positivi/tamponi sale all’8,1 (ieri era al 7,9%). Il dato più significativo è il calo dei ricoverati in reparto, mentre tornano a crescere quelli in terapia intensiva.

In Lombardia

In Lombardia ci sono 3.520 nuovi positivi contro i 4.884 di sabato (venerdì 5.077, giovedì 5.046, mercoledì 4.282, martedì 3.643, lunedì 2.105 e domenica scorsa 4.003).

I nuovi casi positivi: 3.520; i tamponi processati: 43.334 (ieri 61.469); gli attuali positivi: 102.691 (-3.936); i ricoveri in terapia intensiva: 868 (+16, con 53 nuovi ingressi giornalieri); i ricoverati non in terapia intensiva: 7.069 (-55); i decessi: 75, dall’inizio della pandemia sono 30.462.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 327; Brescia 601 (dall’inizio della pandemia sono 91.469); Como: 154; Cremona: 152; Lecco: 124; Lodi: 57; Mantova: 277; Milano: 1.146; Monza e Brianza: 164; Pavia: 212; Sondrio: 95; Varese: 134.

I numeri in Italia

Il Ministero della Salute oggi segnala 19.611 nuovi contagiati in Italia contro i 23.839 di sabato (venerdì 23.987, giovedì 23.696, mercoledì 21.267, martedì 18.765, lunedì 13.846 e domenica scorsa 20.159). Le vittime in Italia sono 297 (ieri 380) per un totale di 107.933 dall’inizio della pandemia. I tamponi processati sono 272.630 contro i 357.154 di ieri (il rapporto con i positivi è al 7,9%, mentre ieri era al 6,6%). Le Regioni con più casi sono Lombardia 3.520, Emilia Romagna 2.137, Campania 2.095, Lazio 1.836, Puglia 1.788, Piemonte 1.543 e Veneto 1.404.