Con Santa Lucia arrivano i primi regali per 33mila bambini in provincia di Cremona

Natale, con Santa Lucia primi regali per 33mila bambini in provincia di Cremona: al mercato di Campagna Amica a Cremona tante letterine e mazzi di fieno per l’asinello.

Con Santa Lucia arrivano i primi regali

Oltre 33mila bambini in provincia di Cremona (e nel complesso circa 350mila in Lombardia) aspettano il 13 dicembre per scartare in anticipo i regali delle feste, portati da Santa Lucia, secondo una tradizione fortemente radicata in alcuni territori, da Cremona a Mantova, da Bergamo a Brescia, fino a Lodi. E’ quanto stima Coldiretti Cremona nel sottolineare che il tradizionale appuntamento con la Santa nata a Siracusa è festeggiato con l’acquisto di regali e leccornie per i più piccoli.

“Cassetta postale per Santa Lucia”

Al mercato di Campagna Amica, ieri in piazza Stradivari a Cremona, bambini e agricoltori hanno condiviso l’attesa della festa più magica. Tanti piccoli, con genitori e nonni, si sono presentati tra gli stand gialli della Coldiretti, per imbucare personalmente la loro letterina, nell’apposita “cassetta postale per Santa Lucia” predisposta dagli agricoltori. Presso il mercato, bambine e bambini hanno inoltre potuto preparare da sé il proprio mazzolino di fieno (“Di erba medica, la più buona, che sicuramente sarà apprezzata dall’asinello” hanno assicurato gli agricoltori, invitando i piccoli a scoprire anche il profumo del fieno, mentre preparavano il proprio mazzo), naturalmente destinato all’asinello di Santa Lucia, che stanotte aspetterà buono e paziente – felice di trovando cibo e ristoro – mentre la Santa sarà impegnata a lasciare doni e caramelle.

Santa Lucia

La giovane martire – sottolinea Coldiretti Cremona – è venerata sia dai cattolici che dai protestanti, dalla Svezia alla Norvegia, passando per Finlandia e altri Paesi freddi con processioni di ragazze, canti e filastrocche, dolci tipici e celebrazioni liturgiche. In Italia si tratta del primo banco di prova delle feste.

Secondo la tradizione, nella notte del 12 dicembre arriva nelle case la Santa protettrice della vista a bordo di un asinello carico di doni che – continua la Coldiretti – i bambini attendono la mattina, dopo essere andati a dormire presto nel timore che la Santa li trovi ancora svegli.