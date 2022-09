Castelleone, blitz nel palazzo di via Sgazzini: un denunciato per occupazione abusiva

Castelleone: servizio dei Carabinieri di Crema e Castelleone e della Polizia Locale di Castelleone nel palazzo di via Sgazzini. Un denunciato per un’occupazione abusiva, due segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti e un sequestro di droga.

Blitz nel palazzo di via Sgazzini

Un servizio di contrasto alla vendita di stupefacenti e all’occupazione abusiva di appartamenti vuoti è stato svolto nella serata del 12 settembre 2022 dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Crema e della Stazione di Castelleone e dagli appartenenti alla Polizia Locale di Castelleone nel palazzo di via Sgazzini che tante volte è stato oggetto di lamentele da parte di residenti nella zona e di cittadini allarmati che segnalavano un continuo via-vai di persone nel condominio e che avevano segnalato, in più occasioni, la presenza di sconosciuti che erano entrati nel palazzo e avevano sfondato le porte di alcune abitazioni non abitate al fine di occuparle abusivamente. Inoltre, era stato anche segnalato il mancato rispetto, da parte di alcuni residenti del palazzo, delle più elementari regole della civile convivenza.

Una volta pianificato il controllo, quella sera, intorno alle 21.30, i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale si sono presentati in forze nel palazzo, di sette piani e 28 appartamenti, per effettuare un accurato controllo. Ma sapevano che le situazioni segnalate riguardavano, in particolare, due appartamenti che dovevano essere chiusi perché non abitati dai rispettivi proprietari.

Alloggio occupato abusivamente

Durante il controllo mirato, nel primo appartamento di interesse i militari e gli agenti hanno identificato tre persone, uno dei quali è risultato occupare abusivamente l’alloggio tenuto conto che il proprietario non era a conoscenza della presenza dell’uomo in casa. Inoltre, nel corso della perquisizione sono state trovate due bustine di cellophane, una carta di credito e un cucchiaio con tracce di cocaina. Per questo motivo l’uomo, un cittadino straniero di 40 anni, con precedenti di polizia a carico, è stato denunciato per invasioni di terreni ed edifici e segnalato alla Prefettura come assuntore di droga e un cittadino straniero di 48 anni è stato segnalato come assuntore.

Il secondo alloggio oggetto del controllo era aperto, ma disabitato. La perquisizione effettuata all’interno ha però consentito di trovare sotto un divano e sequestrare un pezzo di hashish del peso di 22 grammi.