Casalbuttano, ragazza 24enne in ospedale dopo un'aggressione SIRENE DI NOTTE

I soccorsi del 118

La giovane è stata soccorsa nella prima serata di martedì in via Bissolati.

Una ragazza di 24 anni è finita in ospedale a seguito di un'aggressione: è successo a Casalbuttano in via Bissolati intorno alle 21.30 di martedì 12 ottobre 2021.

Una ragazza in ospedale

La centrale operativa del 118 è stata allertata alle 21.27 di martedì sera per un intervento classificato poi come aggressione. Sul posto, in via Bissolati a Casalbuttano è stata soccorsa una ragazza di 24 anni che nell'episodio non ha riportato gravi conseguenze. Per lei è stato infatti disposto il trasferimento presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cremona avvenuto in codice verde. Ancora da accertare i contorni della vicenda sui cui stanno indagando le forze dell'ordine anche loro intervenute sul posto.