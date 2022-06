Un infortunio sul lavoro in provincia di Cremona nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 29 giugno 2022. E' successo a Capergnanica in un'azienda specializzata in profumeria: un operaio 40enne ha subito un taglio al polso.

Capergnanica, infortunio sul lavoro: taglio al polso per un operaio 40enne

Attimi di panico in un'azienda specializzata in profumeria di Capergnanica, provincia di Cremona, quando questa mattina, mercoledì 29 giugno 2022, un operaio 40enne è stato vittima di un infortunio sul lavoro. Il lavoratore si è rimediato un taglio profondo ad un polso mentre era impegnato nella manutenzione di una macchina per il riempimento dei profumi. La pelle del suo braccio è arrivata a stretto contatto con una parte in metallo provocandogli così un taglio all'altezza del polso.

Immediati i soccorsi dei responsabili del personale e il successivo intervento del 118, con il trasferimento dell'operaio 40enne al Maggiore in codice giallo. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri di Bagnolo Cremasco.

