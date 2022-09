Cade in un dirupo, fungaiolo cremonese muore in Trentino

Tragedia in Trentino: fungaiolo 72enne di Cremona cade in un dirupo e muore. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 31 agosto 2022.

Fungaiolo cremonese muore in Trentino

Un fungaiolo del 1950 di Cremona è stato ritrovato senza vita intorno alle 17 di ieri lungo un pendio nei pressi del sentiero delle Cascate in Val Genova (Parco Naturale Adamello Brenta), in Trentino. Le ricerche dell’uomo erano cominciate intorno alle 13.45 dopo che la moglie aveva allertato il Numero Unico per le Emergenze 112, non vedendolo arrivare al rifugio Fontanabona in Val Genova, dove avevano appuntamento, e non riuscendo a contattarlo al telefono cellulare.

L’uomo è stato ritrovato, purtroppo senza vita, una ventina di metri più a monte del sentiero delle Cascate, lungo un pendio boscoso, non lontano dal rifugio Fontanabona. È possibile che il decesso sia stato causato da una caduta; le autorità competenti sono al lavoro per stabilire la dinamica.

Le ricerche

Le ricerche, attivate dalla Centrale unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, hanno coinvolto il gruppo Tecnici di ricerca e le Stazioni di Pinzolo, Madonna di Campiglio, Val Rendena – Busa di Tione, Giudicarie esteriori e Valle del Chiese. Hanno preso parte alle operazioni di ricerca anche la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco di Carisolo, Pinzolo e Giustino e sono state attivate le unità cinofile del Soccorso Alpino e della Scuola provinciale Cani da ricerca e catastrofe.

Una cinquantina di operatori hanno cominciato fin da subito a perlustrare i sentieri che si snodano in Val Genova attorno al rifugio Fontanabona. Prima che potesse intervenire l’elicottero della Guardia di Finanza, dotato del sistema IMSI-Catcher per intercettare i telefoni cellulari, una squadra di terra ha individuato il corpo senza vita del fungaiolo. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata, trasportata fino alla strada ed affidata al carro funebre.