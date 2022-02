Cade con la bici nell'Adda: 52enne salvato per miracolo da un passante, è grave

Crotta d'adda

L'uomo è stato trasportato d'urgenza in Pronto soccorso: salvato in extremis da un passante.

Non si può (ancora, almeno) parlare di lieto fine per il 52enne caduto nell'Adda verso l'ora di pranzo di oggi, 3 luglio 2022, e salvato in extremis da un passante che, dopo averlo aiutato a uscire dall'acqua, ha allertato i soccorsi.

(In copertina immagine di repertorio)

Cade nell'acqua e rischia la morte

La chiamata al 118 è arrivata alle 13 di giovedì 3 febbraio: sul posto sono state inviate immediatamente un'auto medica, un'ambulanza e un elisoccorso. All'arrivo i sanitari hanno subito prestato le prime cure a un 52enne che circa mezz'ora prima, mentre pedalava in sella alla sua bicicletta, è finito nelle acque ghiacciate del fiume. A notarlo è stato un passante che è riuscito a tirarlo fuori dall'Adda e a chiamare i soccorsi.

Il 52enne, salvato per miracolo, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Pronto soccorso di Cremona, dove vi è entrato alle 14.03.

Sul posto anche Vigili del fuoco e Carabinieri

Sul luogo dell'incidente, sulle sponde dell'Adda all'altezza della Cascina del comune di Crodda d'Adda, poco lontano dal confine Lodigiano si sono presentati anche i Carabinieri di Cremona e i Vigili del fuoco per effettuare i necessari rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e a raccogliere le testimonianze dei presenti.

L'incidente è avvenuto qui: