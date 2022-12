Alla guida di notte sotto l'effetto dell'alcol, 39enne denunciato

Fermato di notte a Gussola un 39enne trovato alla guida positivo all'etilometro: denuncia e ritiro di patente.

Denunciato 39enne

I Carabinieri della Stazione di Scandolara Ravara hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 39 anni.

Positivo all'etilometro

La notte dell’11 dicembre, verso le 04.00, una pattuglia lo ha fermato a Gussola in via XX Settembre alla guida di un’auto. I militari hanno notato che era in stato di alterazione e lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di circa 1,00 g/l.

Patente ritirata

Tenuto conto delle aggravanti previste per i fatti accertati nell’arco notturno compreso tra le 22.00 e le 07.00, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e la sua patente di guida è stata ritirata.