Aggressioni nel Cremonese, due uomini in ospedale SIRENE DI NOTTE

NELLA NOTTE

Questa notte i sanitari sono intervenuti per due aggressioni in provincia di Cremona.

Aggressioni nella notte

La prima aggressione è avvenuta a Pandino, frazione Nosadello, in via indipendenza, dove alle 22.24 i sanitari sono intervenuti per soccorrere un uomo di 33 anni e trasportarlo al pronto soccorso di Lodi in codice giallo.

Poco dopo, alle 23.50, il 118 è stato allertato, assieme ai Carabinieri di Crema, per una seconda aggressione a Ripalta Cremasca, frazione Ripalta nuova, in via Roma. Questa volta a rimanere ferito è stato un ragazzo di 26 anni trasportato all'ospedale di Crema in codice verde, dove vi è entrato alle 00.09.