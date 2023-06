Aggredito all'uscita dalla discoteca e derubato della collanina d'oro

I Carabinieri di Romanengo hanno denunciato un giovane ritenuto responsabile di una rapina avvenuta a Milano.

Denunciato 20enne

I Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno denunciato per rapina un cittadino straniero di 20 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico.

L'aggressione fuori dalla discoteca

Il reato è avvenuto a Milano il 28 maggio scorso, ma è stato denunciato ai carabinieri di Romanengo perché la vittima è residente nella zona. Quest’ultima ha denunciato che il 27 maggio scorso era andata a Milano con alcuni amici per trascorrere la serata ed erano stati in una discoteca. All’uscita, verso le 5.00 di mattina del giorno seguente, mentre andavano a mangiare in un chiosco, sono stati avvicinati da tre giovani sconosciuti.

Catenina rubata

Uno di questi ha afferrato la vittima per il collo e gli ha dato dei calci alle gambe. Poi era riuscito a liberarsi e ad allontanarsi con i suoi amici, ma si è accorto in seguito che non aveva più la sua catenina.

Poco dopo, il giovane ha incontrato una pattuglia dei carabinieri e ha raccontato quello che gli era successo e i militari di Milano gli hanno riferito che un giovane che corrispondeva esattamente alla sua descrizione era stato fermato da un’altra pattuglia per delle rapine dello stesso genere. La vittima ha raggiunto il posto dove si trovava il fermato, ovvero il 20enne, e qui lo ha riconosciuto come l’autore dell’aggressione e ha saputo che era in possesso di alcune catenine rubate ad altri giovani ma non della sua.

E’ tornato a casa e ha presentato la denuncia ai carabinieri di Romanengo che in collaborazione con i carabinieri di Milano hanno potuto acquisire la foto del giovane.

Hanno preparato un fascicolo fotografico che hanno mostrato alla vittima e a un suo amico che aveva assistito al fatto ed entrambi lo hanno riconosciuto come l’autore della rapina. Nel frattempo il giovane era stato arrestato per altre rapine commesse nel capoluogo lombardo.

