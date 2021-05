Addio Christian, il cordoglio per l’improvvisa scomparsa del 14enne: disposta l’autopsia

Ma messaggi di cordoglio sono arrivati anche da altre società calcistiche, a dimostrazione che i valori nel mondo del calcio esistono ancora.

“Condoglianze alla Famiglia e agli amici della Società Calvenzano”, ha scritto il Gsd Mario Zanconti di Treviglio.

“La società US Arzago si unisce al dolore della famiglia per la perdita del caro Christian, giovane tesserato per la società amica Asd Calvenzano. Sentite condoglianze da parte di tutti noi”, il messaggio postato dal sodalizio arzaghese”.

“La società USD Fornovo San Giovanni è vicina agli amici dell’ASD Calvenzano, nell’esprimere cordoglio per la scomparsa del giovane Christian. Il mondo del pallone perde un giovane campione che ha solcato campi da calcio e che da oggi gioca a pallone con gli angeli e veglia su tutti i suoi cari. Ci stringiamo attorno alla società, alla famiglia e agli amici. Il Presidente e lo Staff dell’USD Fornovo”.

“Ciao BERTA , che fai il prossimo anno…? Torni a giocare con noi?” Questo era il tormentone estivo quando lo incontravo…e lui evitava la risposta con quel suo sorriso che aveva sempre dipinto in volto. Impensabile aggiungere altro, per un ragazzo che ancora doveva cominciare a vivere. Vogliamo ricordarti così, a rincorrere col sorriso quel tuo “amico” pallone; ed ora puoi volare ad inseguire i tuoi sogni! La Società Asd Trescore si unisce al dolore della famiglia e degli amici per la prematura scomparsa del caro Christian”.