32enne finisce in ospedale per un malore SIRENE DI NOTTE

Alle 01.42 di questa notte i sanitari sono intervenuti a Martignana di Po in via Camillo Benso Conte di Cavour 59 per soccorrere un uomo di 32 anni che poco prima aveva avuto un malore.

Il 32enne è stato caricato su un’ambulanza e trasportato all’ospedale di Casalmaggiore, dove vi è entrato alle 02.32 in codice giallo.