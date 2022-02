20enne beve un po’ troppo e finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

Beve un po’ troppo

Nove minuti dopo le quattro di questa notte, un giovane di 20 anni è stato soccorso per un principio di intossicazione etilica. Il fatto è avvenuto a Grontardo lungo la Sp83. Il 20enne, ha cominciato a non sentirsi bene per il troppo alcol assunto e si è reso necessario l’intervento dei paramedici, giunti sul posto a bordo di un’ambulanza. Accertate le sue condizioni, il ragazzo è stato al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona dove ha potuto smaltire la sbornia.

Incidente stradale

Nella notte i sanitari del 118 erano intervenuti anche in via del Giardino a Cremona per un incidente stradale. E' successo alle 2.21 e, come riporta l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, un'auto si è ribaltata sulla sede stradale. Sul posto sono stati soccorsi due uomini di 25 e 38 anni e una donna di 38. Nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze tanto che nessuno ha necessitato il trasporto in ospedale.