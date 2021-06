19enne in ospedale dopo un'aggressione SIRENE DI NOTTE

Aggressione nella notte a Casalmaggiore in via del Lino: soccorso e portato in ospedale un giovane di 19 anni.

Aggressione a Casalmaggiore

La centrale operativa del 118 è stata allertata all'1.53 di questa notte per un intervento classificato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza come aggressione. Sul posto, in via del Lino a Casalmaggiore è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Viadana un ragazzo di 19 anni che non ha riportato gravi conseguenze: per lui, infatti è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice verde. Da accertare i contorni della vicenda.

Caduta

Sempre nella notte, per la precisione all'1.02, allerta anche per soccorrere un 56enne caduto al suolo. E' successo in via Antiche Fornaci a Cremona. Il contuso è stato portato in ospedale per le cure del caso.