Vento "record" in Lombardia: ieri le raffiche più forti degli ultimi 10 anni

Nelle prime ore di ieri, lunedì 7 febbraio 2022, il rapido transito di un fronte di aria fredda di origine artica ha provocato un marcato rinforzo del vento su tutta la Lombardia, interessando con maggiore intensità le aree alpine, prealpine e i settori di pianura occidentali.

"In pianura il vento ha assunto carattere di foehn - spiegano da Arpa Lombardia - Si tratta di un fenomeno atmosferico frequente nella nostra regione nei mesi invernali e primaverili, ma l’intensità delle raffiche registrate ieri cataloga questo episodio come il più intenso degli ultimi dieci anni. La forte ventilazione ha rapidamente abbassato i livelli di umidità relativa sotto il 20%, mentre le temperature hanno raggiunto i 15-17 °C, valori ampiamente superiori alle medie del periodo"

L’evento era stato correttamente anticipato dal Centro funzionale di Protezione civile, che aveva emesso già domenica 6 un’allerta arancione per rischio vento forte su Alpi e settori occidentali di Prealpi e pianura, segnalando la possibilità di raffiche tra 90-110 km/h a tutte le quote.

"I rinforzi di vento sono iniziati su Alpi e Prealpi già dal primo mattino - aggiungono da Arpa - Dai dati registrati dalla rete di stazioni meteorologiche di Arpa Lombardia spiccano velocità massime oltre i 100 km/h sui settori più esposti e in quota, come ad esempio i 104 km/h di Gordona (SO) e del Monte Cadrigna (Veddasca, VA). Raffiche simili hanno però raggiunto anche i fondivalle, con 104 km/h a Samolaco (SO) e 103 km/h a Como – Villa Gallia".