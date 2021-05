Variante indiana, Letizia Moratti: “Per ora in Lombardia non è stata registrata”

Variante indiana, in Lombardia non è stata ancora registrata: a comunicarlo è Letizia Moratti rispondendo ad un’interrogazione in Consiglio regionale.

Variante indiana, Letizia Moratti: “In Lombardia non è stata registrata”

La vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, rispondendo a un’interrogazione durante il Consiglio regionale ha spiegato come “in Lombardia, a oggi, non sia stata ancora sequenziata alcuna variante indiana del Covid-19”.