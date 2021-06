Vaccini anti Covid: da stasera alle 23 al via le prenotazioni per fascia 12-29 anni

Prosegue a passi spediti la campagna vaccinale in Lombardia dove dalle 23 di oggi, 2 giugno 2021, potranno prenotarsi anche gli appartenenti alla fascia 12-29 anni.

Vaccini anti Covid: prenotazioni anche per fascia 12-29 anni

"Dalle ore 23, tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 potranno prenotare la propria vaccinazione".

Lo fa sapere la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti.

"Potranno accedere al portale di Poste - prosegue Moratti - tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L'inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle ore 23 è motivato dall'allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto".

Le modalità di prenotazione restano uguali a quelle passate:

Il portale online creato da Poste Italiane

il numero verde gratuito 800.894.545

gli sportelli Postamat

rivolgendosi direttamente al proprio portalettere.

Sei milioni di somministrazioni

Sono state superate le 6 milioni di iniezioni: in Lombardia un cittadino su due sopra i 16 anni ha già ricevuto la prima dose, uno su quattro ha già fatto entrambe.

Ipotesi terza dose di vaccino

Una terza dose di vaccino, come possibile richiamo per poter coprire meglio le varianti del Covid. L’apertura a un’eventualità di questo tipo è arrivata domenica scorsa (30 maggio 2021) dal Ministro della Salute Roberto Speranza, ospite della trasmissione Che tempo che fa. Non che fosse un mistero o una sorpresa: sia a livello nazionale sia europeo non sono mancati accenni e segnali che non basterà il "primo giro" di vaccinazioni per mettersi il coronavirus alle spalle. E non a caso l'Europa ha finalizzato con Pfizer un contratto per l'acquisto di ulteriori 900 milioni di dosi più un'opzione per altrettante da consegnare entro il 2023, abbastanza per coprire tutta la popolazione europea.

Consegnate ad ASST Cremona il 50% in più delle dosi

Nel frattempo sono arrivate ieri mattina alla Farmacia dell'ASST di Cremona ben 18.720 dosi di vaccini Pfitzer. Una consegna maggiorata del 50% rispetto alle precedenti. Un aiuto in più per procedere spediti nelle vaccinazioni contro il Covid-19.