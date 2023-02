Vaccinazioni antiCovid, chiude l'hub presso l'ex Tribunale di Crema

Chiude l’hub vaccinale presso l’ex Tribunale di Crema: tutte le info

Chiude l'hub vaccinale di Crema

In ottemperanza a quanto richiesto da Regione Lombardia e in considerazione del marginale numero di utenti, l’Asst di Crema, dal prossimo 6 marzo 2023, ha previsto la rimodulazione dell’attività vaccinale anti Covid. Verrà interrotta presso il presidio dell’ex Tribunale e verrà trasferita presso il centro vaccinale di Asst Crema (via Largo Dossena n.2, poliambulatori ingresso 3) secondo i seguenti orari: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14 alle ore 16.

Le nuove modalità

I posti disponibili saranno 60 a settimana, al fine di garantire attività anche nel caso di incremento rispetto all’attuale domanda di circa 30 somministrazioni a settimana. Accesso su prenotazione attraverso il portale regionale o chiamando il numero 800894545.

Nel caso di consistente incremento della domanda verrà valutata la possibilità di trasferimento presso l’ex Tribunale, per cui Asst ha una convenzione con il comune di Crema fino al 30 giugno 2023.

Dal direttore generale Ida Ramponi sono giunti ringraziamenti all’amministrazione comunale “per la costante e preziosa collaborazione”.

(Foto di copertina: Centro vaccinale Asst Crema)