Tra le finaliste lombarde alle prefinali di Miss Italia c'è anche una Cremasca: il lungo e intenso tour (24 le date) di selezioni del gruppo che rappresenterà la Lombardia si è ormai concluso, le miss sono pronte a partire per Fano dove, dal 16 al 18 settembre, si svolgeranno le pre finali nazionali.

Saranno ben 197 le ragazze, vincitrici del titoli regionali, che parteciperanno dunque alle prefinali nazionali del concorso di bellezza più famoso d'Italia. Tra queste anche 10 lombarde che ieri sera, lunedì 12 settembre, sono state presentate ufficialmente nel corso di un evento organizzato al Villa Paradiso Golf Club di Cornate d'Adda.

L’evento ha coinvolto l’intera giornata: shooting fotografici, riprese video, creazione di contenuti social per l’interazione delle ragazze con il pubblico e la promozione dell’evento di ospitata serale. Non sono mancate le consuete prove in cui le ragazze hanno ricevuto suggerimenti personalizzati in vista della partecipazione alle fasi finali.

L’evento serale si è svolto tra gli applausi del pubblico. Protagoniste sul palco, le Miss hanno sfilato, ciascuna con fascia del titolo di appartenenza, e brindato come buon augurio per l’imminente partenza insieme a Giuseppe Felice Colombo, Sindaco della città di Cornate D’Adda che ha patrocinato l’evento e Vincenzo Fiordelisi, Presidente del Circolo del Villa Paradiso Golf Club, sostenitore della manifestazione.

Miss prefinaliste nazionali