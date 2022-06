Sono arrivati a 11 i casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia

Salgono a 11 i casi di vaiolo delle scimmie tracciati in Lombardia: uno di questi in Ats ValPadana che fa riferimento alle province di Cremona e Mantova. Sequenziato inoltre il genoma completo del virus.

11 casi di vaiolo delle scimmie in Lombardia

In Lombardia sono stati identificati finora 11 casi di pazienti affetti da vaiolo delle scimmie. Lo ha riferito l'assessorato regionale al Welfare nella serata di martedì 31 maggio 2022.

I pazienti sono tutti italiani e risiedono in diverse province:

5 nel territorio dell'Ats Milano,

3 dell'Ats Brianza,

1 dell'Ats Brescia,

1 dell'Ats Pavia e

1 dell'Ats Valpadana.

Cinque casi sono stati diagnosticati dai laboratori di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'ospedale Sacco, 5 casi dai laboratori Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e un caso è stato diagnosticato dall’Ospedale di Verona.

I pazienti sono tutti in isolamento domiciliare, in buone condizioni. Per tutti il cluster è estero.

Al San Matteo sequenziato il genoma completo del virus del vaiolo delle scimmie

Il team di virologi e ricercatori della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, guidati dal professor Fausto Baldanti, ha sequenziato l’intero genoma di un ceppo di virus del vaiolo delle scimmie (MPVX) dal tampone vescicolo cutaneo di uno dei pazienti di ritorno dalle Canarie.

Il genoma completo di monkeypox è stato sequenziato direttamente dal campione biologico mediante un approccio di metagenomica con il sequenziamento di nuova generazione (NGS).