Sciopero benzinai da stasera: chi resta aperto e i prezzi a Cremona

Non avete ancora fatto il pieno e siete in riserva? Vi conviene far rifornimento perchè a partire dalle 19 di oggi (dalle 22 in autostrada), martedì 24 gennaio 2023 scatta lo sciopero dei benzinai. La serrata, che durerà 48 ore, terminerà alle 19 di giovedì 26 gennaio 2023. Noi cerchiamo di venirvi incontro segnalandovi i distributori che rimarranno aperti e i prezzi del carburante praticati in provincia di Cremona.

Sciopero dei benzinai

Gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno chiusi per sciopero, compresi i self service, per 48 ore consecutive. La mobilitazione è stata indetta da Faib, Fegica e Figisc/Anisa, che raccolgono circa il 70% dei 22mila distributori attivi in tutta Italia.

Distributori aperti in Lombardia nonostante lo sciopero

La Conferenza stato Regioni ha diffuso l'elenco de distributori che rimarranno aperti durante le due giornate di sciopero lungo le arterie autostradali. La Legge impone, infatti, che rimanga operativo in autostrada un distributore ogni 100 chilometri. Ecco le aree di servizio che resteranno aperet in Lombardia.