Restaurato il Palazzo delle Poste e Telegrafi di Cremona: porte aperte per le Giornate FAI

[nk-video player-id="default" video-id=""caPoste Italiane: l'iniziativa "Cento Facciate" fa rivivere il palazzo di Cremona. La sede di via Verdi apre le porte per le giornate del FAI di Primavera.

Restaurato il Palazzo delle Poste e Telegrafi di Cremona

Si è svolto ieri pomeriggio presso il Salone del Palazzo delle Poste di Cremona Centro di Via Verdi il convegno dal titolo "Il Palazzo per le Poste e Telegrafi nella città di Cremona. Materia, tempo, conservazione" organizzato da Poste Italiane e dalla Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Lodi e Mantova, con il patrocinio del Comune di Cremona. L’evento è stata l’occasione per celebrare la fine dell’intervento di restauro del Palazzo effettuato da Poste Italiane nell’ambito del progetto “Cento facciate”, iniziativa pensata per favorire il recupero e restauro delle facciate esterne di 100 edifici di proprietà di Poste Italiane in tutta Italia.

Alla presentazione hanno preso parte Gianluca Galimberti, Sindaco di Cremona e Gabriele Barucca Soprintendente ABAP per le province di Cremona, Lodi, Mantova. Per Poste Italiane sono intervenuti Giovanni Accusani Responsabile Macro Area Nord Ovest Mercati Privati, Maria Rosa Raciti Direttrice Filiale di Cremona, Federico Sichel, Responsabile Relazioni Istituzionali Nord-Ovest e Ivan Antonio Russo, Project Manager “100 facciate Cremona” Immobiliare Lombardia.

Hanno dato inoltre il loro prestigioso contributo all’evento Amedeo Bellini, professore emerito, già professore ordinario di restauro architettonico presso il Politecnico di Milano, Laura Balboni, funzionario architetto della Soprintendenza ABAP per le province di Cremona, Lodi, Mantova, competente per la città di Cremona che ha percorso le vicende progettuali e costruttive della fabbrica attraverso il confronto tra inediti dati archivistici e l’edificio oggetto dei recenti lavori, Angelo Landi, professore associato di Restauro Architettonico al Politecnico di Milano con un approfondimento sulle tecniche di costruzione del Ventennio a Cremona e in chiusura Vincenzo Del Giacco progettista Direttore lavori di Lombardini L22 Spa e Maria Cristina Regini restauratrice di Cremona restauri.

“L’intervento di restauro conservativo della facciata dello storico Palazzo di Poste Italiane a Cremona – ha dichiarato Federico Sichel – è motivo di grande orgoglio e conferma la scelta dell’Azienda di continuare ad essere protagonista della vita della città anche attraverso azioni di conservazione del patrimonio architettonico e artistico. Poste Italiane nel realizzare questo intervento restituisce oggi alla città di Cremona la bellezza di questo scorcio del centro storico”

“Ringrazio Poste Italiane per aver restituito questo Palazzo che dona ulteriore bellezza al centro storico di Cremona che si sta rivitalizzando con il contributo di tutti – ha dichiarato Gianluca Galimberti Sindaco di Cremona – Colgo la sostanza di questo investimento, non solo economico ma un investimento di bellezza che consolida la presenza di Poste nel nostro territorio e conferma l’importanza dei servizi dell’azienda che è figura portante per la comunità. Desideriamo continuare la collaborazione con Poste Italiane per il bene dei cittadini e a servizio di cittadini”.

Inaugurato nel 1929

Il Palazzo di Cremona fu inaugurato nel 1929 e fu realizzato nel centro della città in corrispondenza dell’antica “strada postale” che collegava Milano a Cremona e a Mantova. Ancora oggi il Palazzo è un’opera di grande bellezza e importanza per il centro storico ed è fulcro della città..

Il Palazzo di Cremona ha un impianto a U con il lato maggiore rivolto verso via Verdi, la zona posteriore un tempo dedicata al carico-scarico della posta. L’edificio è organizzato con una parte a tre piani su via Verdi, la torre angolare di 24 metri tra via Verdi e via Cavallotti con orologio e balcone e due ali interne.

Le facciate presentano diversi materiali: pietra per la porzione basamentale del fronte principale e dei due lati su via Cavallotti e via Boldori, una porzione in paramento di mattoni al primo piano con inserti in cementi decorativi, il terzo piano tutto con cementi decorativi e la facciata posteriore trattata interamente a intonaco.

Lo stile architettonico del Palazzo, definito come “neorinascimentale lombardo”, mescola molti riferimenti all’architettura quattrocentesca lombarda con elementi del tardo Liberty.

“La costruzione dei grandi Palazzi postali italiani nel corso della prima metà del Novecento ha costituito una delle testimonianze più rappresentative della concitata fase di trasformazione delle principali città italiane alle soglie della modernità - ha dichiarato Gabriele Barucca Soprintendente per le province di Cremona, Lodi, Mantova. Anche la realizzazione del Palazzo delle Poste e Telegrafi di Cremona, che risale al finire degli anni Venti (1928-29), si colloca in questa temperie di rinnovamento del tessuto urbanistico ed edilizio delle aree centrali cittadine che, nel caso di Cremona, determinerà la costruzione di una serie di edifici direzionali e residenziali sull’asse di via Verdi e corso Campi. In questo contesto il nuovo Palazzo delle Poste cremonese, di cui oggi si presenta il restauro delle facciate di equilibrata monumentalità, diviene un elemento determinante nella riforma dell’antico centro storico cittadino, riproponendo ai progettisti l’antico e sempre attuale problema del rapporto fra elementi innovativi del tipo edilizio e persistenza dei caratteri storici consolidati”

Per l’occasione è stato realizzato anche uno speciale annullo filatelico e una cartolina con la riproduzione fotografica del palazzo di Poste di Via Verdi presentati con una cerimonia di bollatura all’inizio dell’evento.

Porte aperte per le giornate del FAI di Primavera

Poste Italiane partecipa al tradizionale appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano in programma sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 con l’apertura straordinaria del Palazzo delle Poste di Via Verdi.

Durante l’apertura sarà possibile visitare spazi normalmente interdetti al pubblico, quali gli sportelli, le sale per la distribuzione dei telegrammi e per la Cassa Provinciale. Al primo piano inoltre saranno aperti al pubblico l’ufficio della Direzione e altri uffici dai quali sarà anche possibile vedere la struttura metallica che sostiene il lucernario della hall.

Ancora oggi il Palazzo è fulcro della città e un’opera di grande bellezza e importanza per il centro storico. Lo stile architettonico del Palazzo, definito come “neorinascimentale lombardo”, mescola molti riferimenti all’architettura quattrocentesca lombarda con elementi del tardo Liberty.

All’importanza architettonica esterna si affianca la bellezza degli spazi interni normalmente non accessibili al pubblico. Il salone adibito ad ufficio postale illuminato da un lucernario e caratterizzato da pareti rivestite in materiale lapideo e pavimentazione in mosaico di ceramica a disegni geometrici; l’ufficio del direttore, una delle stanze più significative del Palazzo; i corridoi in mosaico ceramico e altre stanze realizzate con finiture preziose.

Sarà possibile visitare il Palazzo sabato 25 marzo 2023 dalle ore 14:30 alle 18:30 e domenica 26 marzo 2023 dalle 10:00 alle 18:30. Non è prevista la prenotazione.