Radiologia, prestazioni straordinarie a Cremona e Oglio Po: il calendario di novembre

Prestazioni straordinarie di novembre a Cremona e Oglio Po: offerte 68 ore ex complessive. Il calendario degli appuntamenti già prenotabili.

Radiologia, prestazioni straordinarie a Cremona e Oglio Po

All’ASST di Cremona prosegue con successo l’iniziativa promossa da Regione Lombardia per il contenimento delle liste di attesa. A novembre, saranno offerte 68 ore extra complessive, di cui 28 all’Ospedale di Cremona e 40 all’Oglio Po. Il calendario con gli appuntamenti straordinari per il mese di novembre è già disponibile, le prenotazioni sono aperte.

L'iniziativa è rivolta esclusivamente a residenti e domiciliati in Regione Lombardia.

Come prenotare

Per prenotare basta contattare il numero verde regionale 800 638 638 (dal lunedì al sabato ore 8-20), oppure recarsi agli sportelli CUP di Cremona (Largo Priori 1, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18, sabato dalle 7.30 alle 12) o dell’Ospedale Oglio Po (Via Staffolo 51, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30).

Il calendario

Ospedale Cremona

TAC SENZA MEZZO DI CONTRASTO

Sabato 5 novembre dalle 14 alle 18

Domenica 6 novembre dalle 9 alle 13

Sabato 12 novembre dalle 14 alle 18

Domenica 13 novembre dalle 9 alle 13

Domenica 20 novembre dalle 9 alle 13

Domenica 27 novembre dalle 9 alle 13

MAMMOGRAFIE

Martedì 8 novembre dalle 20 alle 24

Ospedale Oglio Po

MAMMOGRAFIE

Venerdì 4 novembre dalle 9 alle 13

Mercoledì 9 novembre dalle 20 alle 24

Mercoledì 16 novembre dalle 20 alle 24

Giovedì 24 novembre dalle 20 alle 24

TAC SENZA MEZZO DI CONTRASTO

Venerdì 4 novembre dalle 20 alle 24

Mercoledì 9 novembre dalle 20 alle 24

Sabato 26 novembre dalle 14 alle 18

TAC CON MEZZO DI CONTRASTO

Mercoledì 16 novembre dalle 20 alle 24

Giovedì 24 novembre dalle 20 alle 24

RISONANZE MAGNETICHE