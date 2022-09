Ok da Roma: più opportunità per il porto di Cremona e le sue aziende

Ok da Roma per la costituzione di una zona logistica semplificata (ZLS) per le aree portuali di Cremona e Mantova.

Zona logistica per le aree portuali di Cremona e Mantova

Buone notizie dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con lettera inviata alla Regione Lombardia nei giorni scorsi, ha comunicato di aver accolto la candidatura presentata a Roma, tramite il Presidente di Regione Lombardia, dalle Province di Mantova e Cremona e dai rispettivi enti camerali, per la costituzione di una Zona logistica semplificata (ZLS) per le aree portuali di Cremona e Mantova.

Progetto nato ad agosto 2021

Il progetto era nato dopo che Regione Lombardia nell'agosto 2021, aveva dichiarato di volersi attivare per l'istituzione di una ZLS in Lombardia per le aree portuali fluviali mantovana e cremonese (le uniche esistenti in regione e in possesso delle caratteristiche richieste dalle norme comunitarie e nazionali).

In cosa consiste

La Zona logistica semplificata consiste in una grande "rete" di collegamenti per la movimentazione delle merci, che metterà in relazione infrastrutture viarie e ferroviarie con le aree produttive commerciali.

Contestualmente da Milano era stato chiesto che fosse costituito un tavolo di concertazione tra le realtà istituzionali, sociali e imprenditoriali per definire un piano di sviluppo strategico che accompagnasse la richiesta di riconoscimento della ZLS.

Proposta progettuale accolta

Da settembre 2021 ad aprile 2022 le due Province e le Camere di Commercio di Mantova e Cremona avevano concretizzato lo studio, consegnandolo alla Regione a maggio. Dopo l'approvazione da parte della giunta regionale il documento era stato formalmente inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, di concerto con il Ministro per il Mezzogiorno e la coesione territoriale, ha esaminato la proposta lombarda.

La comunicazione ministeriale spiega di aver accolto la proposta progettuale, ritenendola tecnicamente corretta. Tuttavia ha indicato alcuni punti che richiedono un supplemento informativo utile a spiegare nel dettaglio particolari importanti del progetto. Tali aspetti saranno oggetto di un prossimo esame da parte delle istituzioni proponenti.