Nuova Pediatria a Crema: è il momento dell'inaugurazione

Ambulatori, degenza e pronto soccorso: pronti i nuovi servizi e inaugurazione mercoledì 31 agosto 2022.

Inaugurazione per l'unità operativa pediatrica

Ecco la nuova Pediatria dell’ospedale di Crema. Per la mattinata di domani, mercoledì 31 agosto 2022, è infatti in programma l’inaugurazione degli ambulatori pediatrici e del relativo pronto soccorso alla presenza della vicepresidente nonché assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti.

Si tratta di un passaggio particolarmente importante per la sanità di Crema e in generale della provincia di Cremona dal momento che al settore sanitario del territorio si vanno ad aggiungere ambulatori e pronto soccorso completamente nuovi e dedicati alla fascia d'età dell'infanzia.

Il programma della mattinata

Come detto all’inaugurazione sarà presente la vicepresidente e assessore regionale al welfare Letizia Moratti, il cui arrivo a Crema è previsto per le 11.30 circa. A seguire, dopo l’accoglienza nell'atrio dell’ospedale dell’Asst di Crema, è previsto il taglio del nastro degli ambulatori pediatrici al piano terra e la successiva visita ai locali appena inaugurati.

In un secondo momento invece ci si sposterà al primo piano per il taglio del nastro con relativa inaugurazione della Degenza pediatrica e all’area del pronto soccorso. È in programma anche una visita agli ambienti. Come conclusione della mattinata è previsto un incontro con gli operatori ospedalieri.