Natale 2022: la classifica dei migliori panettoni in vendita al supermercato

Manca ormai meno di un mese al Natale e oltre alla corsa ai regali è iniziata anche quella dei panettoni. Il classico dolce natalizio negli ultimi anni ha assunto un'importanza rilevante e sempre più pasticcerie e panettieri si sono lanciati in creazioni artigianali di alto livello e assoluta qualità.

Artigianale o "industriale"?

Ovviamente, con una domanda in grande ascesa, l'offerta si fa oltre che più numerosa anche più costosa. I prezzi dei panettoni artigianali sono lievitati di anno in anno, assestandosi in una media tra i 30 e i 40 euro al chilo. Quest'anno, complici i rincari delle materie prime e il caro-energia, anche i prezzi dei panettoni sono aumentati in modo esponenziale, arrivando addirittura a toccare il costo di ben 60 euro al chilo.

Ma non ci sono solo i panettoni artigianali. Le corsie dei supermercati offrono infatti diverse marche di panettoni comunque buoni e dai prezzi decisamente più contenuti. Altroconsumo, nota associazione di consumatori e utenti operativa dal 1973, ormai da diversi anni propone, a ridosso delle festività, un proprio report nel quale indica quali sono i migliori panettoni "industriali", giudicati per qualità e prezzo, e che si possono trovare sugli scaffali dei supermercati.

La classifica di Altroconsumo

Quest'anno, Altroconsumo ha analizzato undici panettoni (nove tradizionali con uvetta e canditi e due glassati) che si comprano nei supermercati e negli ipermercati, stilando una classifica basata, come detto, sul costo, ma anche le prove effettuate dall'associazione in laboratorio e quelle di assaggio - effettuate sia da esperti che da una giuria di consumatori -. QUI potete trovare tutti i passaggi e le valutazioni (scientifiche e normative) che Altroconsumo ha seguito per stilare la propria graduatoria.

Di seguito, ecco invece, la classifica dei migliori panettoni secondo l'associazione. Si va da quello ritenuto di più alta qualità a quello meno pregiato (con relativo punteggio). I prezzi variano da 5 a 15 euro e (sorpresa!) - uno dei migliori è anche uno dei meno cari.