Misure antismog, scattano le disposizioni stabilite dalla Regione: stop ai veicoli inquinanti

Misure antismog, dal prossimo 1° ottobre scattano le disposizioni stabilite da Regione Lombardia in materia di contenimento dell'inquinamento: stop quindi ai veicoli inquinanti. Cosa c'è da sapere.

Misure antismog

Dal 1° ottobre entrano in vigore le disposizioni regionali in materia di contenimento dell’inquinamento e della attuazione delle misure strutturali e permanenti di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti per il miglioramento della qualità dell'aria, che in parte erano state sospese durante il periodo emergenziale.

Le misure permanenti

Le misure permanenti che riguardano la circolazione e l’utilizzo degli autoveicoli omologati in classe 0 e 1 a benzina e sino alla classe Euro 3 diesel, dispongono il fermo nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30 e, partire dal 1° ottobre 2022, sino al 31 marzo di ogni anno, con le stesse modalità anche gli autoveicoli diesel di classe Euro 4.

Inoltre i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, dal lunedì alla domenica, non possono circolare su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 non possono circolare dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Le misure temporanee

Le misure temporanee antismog vengono attivate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che appartengono alle Fasce 1 e 2 e si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento e prevedono ulteriori restrizioni alla circolazione, sulle temperature nelle abitazioni, all’utilizzo di generatori a legna per riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) di classe emissiva fino a 4 stelle compresa, all’incremento dei controlli.

E quelle di 1° e 2° livello

Le misure di 1° livello si attivano dopo quattro giorni di superamento. Le misure di 2° livello si attivano dopo dieci giorni di superamento. La verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al rientro determinato secondo le modalità individuate dalla D.G.R. n. 3606/2020 ovvero controllo quotidiano che tenga anche conto delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi.

Per approfondimenti inerente la qualità dell’aria di Regione Lombardia CLICCARE QUI.