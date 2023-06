Iniziano i lavori a Cremona per la messa in sicurezza del Cavo Cerca, più disagi per i cittadini

Questo secondo lotto di lavori avrà un valore di 1.500.000 euro e sarà finanziato dalla Regione Lombardia.

Più sicurezza per il Cavo Cerca

Inizieranno a breve i lavori per migliorare la sicurezza del Cavo Cerca, canale e omonima via di Cremona. Questi lavori sono iniziati nel dicembre 2022, nella parte tra Via Mantova e Via Lucchini, e ora entrerà in azione la seconda fase. Il tratto interessato sarà quello compreso tra Via del Macello e la rotatoria di Via Persico e i lavori inizieranno il 26 giugno 2023.

Il Cavo Cerca è stato costruito principalmente negli anni 50 e 60 ma è in uno stato di degrado molto avanzato con la carreggiata che presenta cedimenti. Per questo motivo, è necessario rifare e mantenere questa strada. Gli ingegneri responsabili del progetto, il Direttore Generale di AEM Marco Pagliarini e il Direttore Tecnico Annalisa Bonini spiegano che questa seconda parte dei lavori sarà più complessa.

Ci saranno maggiori disagi per i cittadini riguardo alla viabilità ma l'intervento è necessario perché la carreggiata in questo tratto è gravemente compromessa e richiede la rimozione completa della copertura del cavo che verrà completamente ripristinata.

Le ripercussioni del cantiere sul traffico

Questa fase dei lavori sarà particolarmente critica sia per le modifiche alla viabilità che per le questioni di sicurezza e ordine pubblico legate alla vicinanza dello stadio e all'inizio del campionato a fine estate. Per quanto riguarda la viabilità, i lavori di messa in sicurezza richiederanno la chiusura totale di via Annona nel tratto da via del Macello a via Persico con conseguente interruzione del traffico.

Tra via Lucchini e via del Macello il traffico verso via Persico sarà a senso unico mentre via del Macello avrà la circolazione in entrambe le direzioni tranne nel tratto tra via Lucchini e via Annona che sarà percorribile a senso unico in direzione di via Cappuccini. Non sarà possibile accedere a via Annona da via Persico.

Sarà comunque garantito il passaggio di ciclisti e pedoni tra via Persico, via del Macello e via Mantova. In vista dell'apertura della stagione calcistica, sono stati individuati percorsi pedonali alternativi protetti in collaborazione con gli Uffici della Prefettura e della Questura di Cremona per consentire ai tifosi ospiti di parcheggiare in via del Macello e raggiungere lo stadio a piedi evitando il cantiere.

Un piano ampio di riqualificazione

Questo progetto fa parte di un piano più ampio di riqualificazione urbana che coinvolge diverse entità, tra cui la Regione Lombardia, il Comune di Cremona, AEM e la Società Centro Padane S.r.l. Un aspetto di questo piano prevede la costruzione di una pista ciclabile per collegare via Persico e via Brescia a via Mantova.

I lavori del primo lotto sono stati finanziati dalla Regione Lombardia per un importo di 1.869.000 euro e una volta completati, tra febbraio e marzo dell'anno prossimo, continueranno nel tratto di via Annona compreso tra via Lucchini e via Macello. Questo secondo lotto avrà un valore di 1.500.000 euro e sarà finanziato anch'esso dalla Regione Lombardia.