In Lombardia infortuni sul lavoro aumentati del 59% in Lombardia: 35 morti nel 2021

Dati Inail

In tutta Italia sono aumentati nell'ultimo anno gli infortuni sul lavoro, in Lombardia sono state 38.154, in aumento del 59,6% rispetto i primi tre mesi del 2021.

I dati di Inail

Dati che indignano e allarmano quelli pubblicati oggi dall’Inail, nella Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro. Secondo i dati rilevati al 31marzo, a livello nazionale le denunce di infortunio sul lavoro presentate nei primi tre mesi dell’anno sono state 194.106, in aumento del 50,9% rispetto alle 128.671 del primo trimestre del 2021, 189 delle quali con esito mortale, con un incremento rispetto a marzo 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 115.286 del 2021 ai 176.545 del 2022 (+53,1%), sia di quelli in itinere con un aumento del 31,2%, da 13.385 a 17.561 In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 14.517 (+6,9%).

In Lombardia aumentano del 59% le denunce di infortunio

In Lombardia le denunce di infortunio sul lavoro sono state 38.154, in aumento del 59,6% rispetto i primi tre mesi del 2021, delle quali 35 con esito mortale (+ 29,6%), in aumento significativo nella gestione Industria e servizi, e 770 le denunce di malattia professionale.