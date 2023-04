"Fare bene insieme": il centro di servizio per il volontariato a Crema, Rivarolo del Re e Cremona

Per chi fosse interessato a partecipare ad uno dei tre incontri nel Cremonese si chiede di confermare la partecipazione inviando una mail a cremona@csvlombardia.it.

Gli appuntamenti nel Cremonese

A Crema il 12 aprile, Rivarolo del Re il 14 e Cremona il 15 aprile fa tappa il giro per le province di CSV Lombardia Sud, il centro di servizio per il volontariato, che ha organizzato un giro per le province per incontrare soci, associazioni e volontari. L'obiettivo è rilanciare dialogo e collaborazione a servizio della comunità per presentare il nuovo manifesto del centro.

Il CSV ha infatti organizzato un calendario di incontri sul territorio, un vero e proprio tour di undici appuntamenti che farà tappa a Crema presso la Casa del Pellegrino in piazza Papa Giovanni Paolo II alle 17.45, a Rivarolo a Casa Paola in strada Gialdine 8 sempre alle 17.45 e infine a Cremona nella sala corsi CSV Lombardia Sud ETS di via San Bernardo alle ore 10.

Le parole della presidente di CSV

L’idea di intraprendere questo tour nasce non solo dall’intenzione di rinsaldare e rendere ancora più partecipato il rapporto con i soci ma anche per presentare per la prima volta il nuovo manifesto frutto di un percorso condiviso per concretizzare il ruolo dei CSV come agenti di sviluppo del volontariato sui territori.