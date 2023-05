ELBA compie 30 anni, erogati quasi 8 milioni di euro per gli artigiani nel Cremonese

Da poche centinaia di imprese artigiane associate a inizio 1993, ELBA è passata ad ottenere oltre 47mila aziende della Lombardia iscritte.

Erogati 154 milioni di euro in 30 anni

Oltre 154 milioni di euro erogati in 30 anni a più di 200mila tra aziende, lavoratrici e lavoratori artigiani della Lombardia di cui 110 milioni liquidati ai dipendenti e 44 milioni alle imprese. È il risultato ottenuto da ELBA, l’Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato.

Questi soldi sono relativi a provvidenze e contributi a fondo perduto a sostegno di reddito, formazione, nuove assunzioni e investimenti. Un risultato molto importante quello riconosciuto all'ente costituito il 5 marzo 1993 da Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani della Lombardia in rappresentanza dei datori di lavoro e Cgil, Cisl e Uil della Lombardia dei lavoratori.

Più della metà delle erogazioni ELBA eseguite negli ultimi 30 anni è stata destinata al settore Metalmeccanico (56,8%). A seguire Moda (9,9%) e Legno-Arredamento (8,8%), Acconciatura-Estetica (4,85%) e Chimica-Gomma-Plastica-Vetro (4,3%). Mentre a livello territoriale degli oltre 154 milioni di euro erogati da ELBA in 30 anni, Bergamo e Brescia sono le province che hanno usufruito maggiormente ma c'è anche Cremona.

Agli artigiani cremonesi 8 milioni

Questa la classifica delle province che negli ultimi trent’anni hanno ricevuto il supporto fornito da ELBA: Bergamo (19,7%), Brescia(18,5%), Varese (11,2%), Milano (9%), Monza e Brianza (8,5%), Como (7,5%), Mantova (6,8%), Lecco (5,5%), Cremona(5,1%, erogati quasi 8 milioni di euro a sostegno di quasi 10mila tra aziende, lavoratrici e lavoratori artigiani), Pavia (2,9%), Lodi (2,9%), Sondrio (2,4%).

ELBA in collaborazione con il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) offre un sostegno al reddito dei dipendenti delle aziende artigiane alle prese con difficoltà produttive mediante l’unico strumento di ammortizzatore sociale a disposizione del comparto. Grazie infatti alla mediazione di ELBA, FSBA ha erogato 552 milioni di euro destinati in “epoca Covid” a 154.711 lavoratrici e i lavoratori come integrazione del loro reddito da lavoro.

"ELBA continuerà ad esserci"

Da poche centinaia di imprese artigiane associate a inizio 1993, ELBA è passata ad ottenere oltre 47mila aziende della Lombardia iscritte che danno lavoro a più di 200mila dipendenti. Giovedì 25 maggio 2023 presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, alla presenza del Presidente della Regione Attilio Fontana e dei vertici delle organizzazioni sindacali lombarde, ELBA festeggerà il trentennale della sua nascita.