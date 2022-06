Disagio da calore e ozono in aumento, domani Cremona sarà da bollino rosso

In Lombardia disagio da calore e ozono in aumento: cinque province da bollino rosso nella giornata di sabato.

Disagio da calore in aumento

Il bollettino HUMIDEX, emanato quotidianamente da Arpa Lombardia dal 1 giugno fino al 15 settembre, segnala anche per tutto il weekend valori di disagio da calore elevati in alcune province lombarde. Sono infatti cinque le province della nostra Regione (Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Cremona), dove sabato 18 giugno il disagio da calore – risultante dalla media ponderata tra la temperatura dell’aria e l’umidità relativa – viene segnalato come forte.

Domenica 19 giugno 2022, a queste cinque province, si aggiunge anche Mantova dove il disagio percepito passa da moderato a forte. In casi come questi, la raccomandazione è sempre la stessa: evitare tutte le attività fisiche all’aperto e in luoghi non climatizzati.

Valori di ozono in salita

Si aggiunga, ai dati sul disagio da calore, l’aumento dei valori dell’ozono che giovedì 15 giugno 2022, a Bergamo (Osio sotto), con 249 microgrammi/metrocubo, ha superato la soglia di allarme, mentre la soglia di informazione dei 180 µg/m3 è stata superata per due giorni consecutivi nelle province di Pavia, Como, Monza e Brianza, Varese, e per un giorno nelle restanti province. L’unica sottosoglia risulta Sondrio.

Cosa fare

Per minimizzarne gli effetti sulla salute, come spiegato su Youtube da Guido Lanzani (responsabile della Qualità dell’Aria di Arpa Lombardia), bisogna evitare le attività all'aria aperta nelle ore di maggiore insolazione. Una raccomandazione rivolta in particolare a bambini, anziani e persone con problemi respiratori. Sul sito Arpa Lombardia sono disponibili l'INFORMATIVA OZONO e i dati registrati quotidianamente dalla rete di monitoraggio qualità dell'aria.

Le previsioni

Secondo le previsioni del Servizio meteo dell’Agenzia, per tutto il weekend le condizioni si manterranno stabili e soleggiate con temperature al di sopra della media del periodo, senza precipitazioni salvo possibili locali temporali sulle Alpi orientali nel pomeriggio di domenica 19 giugno. Per aggiornamenti: Meteo Arpa Lombardia.