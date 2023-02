Deliveroo cresce e arriva in un altro comune della provincia di Cremona

In Lombardia cresce il servizio di Deliveroo che nel mese di febbraio raggiunge altri 33 nuovi comuni tra i quali, in provincia di Cremona, anche Rivolta d'Adda.

Deliveroo cresce

Continua la crescita di Deliveroo in Italia. La piattaforma leader dell’online food delivery si avvicina all’obiettivo dei 40 milioni di italiani coperti dal servizio: oggi sono 38,5 milioni nelle oltre 1.500 località - tra grandi città e centri di piccole e medie dimensioni - dove oggi è possibile utilizzare l’App. In aumento anche i ristoranti e i supermercati attivi in piattaforma. Oggi, complessivamente, sono più di 22.000.

“Il 2022 è stato un anno estremamente importante per Deliveroo” ha detto il General Manager, Matteo Sarzana, che ha aggiunto: “Abbiamo raggiunto la leadership di mercato e le opportunità di crescita sono ancora enormi. L’online food delivery è entrato stabilmente a far parte delle abitudini degli italiani e ha profondamente innovato il modo di fare ristorazione. Per questo motivo, vogliamo continuare ad investire nel mercato italiano, creando nuove occasioni di sviluppo e lavoro per tutto il comparto”.

La spesa su Deliveroo

Gli store da cui oggi è possibile ordinare la spesa a domicilio sono più di 2.000. Tra questi, supermercati, in collaborazione con i principali brand della grande distribuzione - come Carrefour Italia, Conad, Esselunga, CRAI, Despar e Fresco Market - ma anche negozi indipendenti e botteghe artigianali, come gelaterie, panifici, macellerie, negozi di gastronomia, minimarket, fruttivendoli, pescherie ed enoteche. Senza dimenticare gli store Deliveroo HOP - il servizio di consegna rapidissima della spesa - aperti nel 2022 a Milano e Roma in collaborazione con Carrefour Italia ed Esselunga.

A febbraio anche a Rivolta d'Adda

Continua l’espansione territoriale della piattaforma. A febbraio il servizio sarà attivato in 33 nuovi comuni da nord a sud: in Puglia, in particolare in Provincia di Lecce, a Taviano, Racale, Melissano, Ugento, Tricase, Specchia, Tiggiano, Corsano, Alessano, Miggiano, Casarano, Matino, Ruffano, Parabita e Collepasso. In Friuli Venezia-Giulia a Sacile, Fontanafredda, Caneva. In Veneto a Vigonovo. In Lombardia a Garlasco, Tromello, Alagna, Gropello Cairoli, Gavirate, Bardello, Barasso, Cocquio-Trevisago, Besozzo, Biandronno, Rivolta d'Adda. Nelle Marche a Chiaravalle, Montemarciano, Camerata Picena.

Come funziona il servizio

Il servizio di Deliveroo è facile e veloce: basta accedere alla piattaforma via web (www.deliveroo.it) o tramite app (disponibile per iOS e Android), selezionare il ristorante o il supermercato preferito nella zona dove si desidera ricevere la consegna - o dove si vuole ritirare il cibo ordinato per l’asporto attraverso la funzione “ritiro” - consultare il menu verificando con precisione i tempi di preparazione e consegna grazie al servizio di geolocalizzazione.

Le opportunità per i rider

Chiunque possieda una bicicletta, una moto o un'auto, può presentare la domanda per collaborare con la piattaforma attraverso il sito www.deliveroo.it/apply.

Come diventare ristorante partner

I ristoranti interessati a diventare partner di Deliveroo possono fare richiesta via web su restaurants.deliveroo.com/it-it/.