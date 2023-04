Dea bendata a Crema, vinti al Lotto oltre 23mila euro

L'ultimo concorso del Lotto, che in Italia ha distribuito 7,9 milioni di euro, ha premiato anche Crema con una vincita di oltre 23mila euro.

Estrazioni Lotto

La vincita più alta dell’ultima estrazione del Lotto, come riporta Agimeg, avvenuta nella giornata di ieri, 26 aprile 2023, è finita ad Oristano grazie ad un terno sulla ruota di Firenze da 45.500 euro. Al secondo posto c’è invece la vincita realizzata a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia, per effetto di una cinquina da 35.300 euro.

A Crema vinti oltre 23mila euro

Sorride però anche la Lombardia, dove a Crema sono stati vinti esattamente 23.750 euro.

L'ultimo concorso del Lotto, riporta Agipronews, ha distribuito 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 365,8 milioni dall'inizio dell'anno.