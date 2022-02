Cremona in mostra all’Expo di Dubai, un nuovo palcoscenico per la città della musica

Promozione territorio

All'inaugurazione la musicista Lena Yokoyama farà risuonare le note del violino Stradivari “Golden Bell 1668”,

Un nuovo palcoscenico per la città della musica: Cremona sarà in mostra all’Expo 2022 di Dubai.

Lunedì 21 febbraio 2022 una delegazione del Comune di Cremona sarà presente a Dubai per promuovere la nostra città nell’ambito dell’Expo 2022. Con l’assessore regionale Stefano Bruno Galli inaugurerà una bellissima mostra fotografica, voluta da Regione Lombardia, dedicata ai 20 siti UNESCO materiali e immateriali, che la Lombardia può vantare e che si impegna fattivamente a salvaguardare.

Con il Sindaco Gianluca Galimberti, anche nelle veste di Presidente della Fondazione Museo del Violino, parteciperanno l’Assessore al Turismo Barbara Manfredini e l’Assessore ai Sistemi Culturali Luca Burgazzi. Il Museo del Violino sarà rappresentato dalla direttrice Virginia Villa e dal conservatore Fausto Cacciatori.

“Cremona, città culla del nostro importantissimo patrimonio immateriale dell’UNESCO, è presente a Dubai, con Regione Lombardia, e coglie così una grande opportunità in termini di visibilità e di relazioni con operatori turistici e culturali. Insieme al sistema Cremona, con il nostro Museo del Violino, è importante rappresentare la nostra città in contesti nuovi e sempre più prestigiosi, perché potremo trarre vantaggio da questa apertura al mondo proprio in occasione dell’Esposizione Internazionale in corso a Dubai”, dichiara il Sindaco Galimberti.

All’inaugurazione parteciperà un pubblico selezionato per l'occasione dalla Fondazione Politecnico di Milano, partner operativo di Regione Lombardia a Dubai, formato da tour operator ed influencer interessati ai siti UNESCO e specializzati nella promozione di città d'arte europee ai quali verrà distribuito materiale promozionale di Cremona.

Il violino di Lena Yokoyama

La musicista Lena Yokoyama farà risuonare le note del violino Stradivari “Golden Bell 1668”, appartenente alla collezione privata Alago Familienstiftung. Si tratta di una magnifica espressione dei primi anni di lavoro di Antonio Stradivari e appartiene alla prestigiosa collezione Friends of Stradivari del Museo del Violino.

L'evento sarà diffuso in streaming, grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e l’azienda Giochi di Luce, che a Dubai ha una propria base operativa. Si potrà assistere all'evento CLICCANDO QUI.

Verrà inoltre realizzato un video promozionale della performance di Lena Yokoyama a cura di ProCremona, partner tecnico e sponsor della missione a Dubai. “Pro Cremona sostiene con immenso piacere il Comune di Cremona e il Museo del Violino in occasione di questa importante iniziativa internazionale. Per quanto fatto negli ultimi due anni, questo evento rappresenta per Pro Cremona la conclusione di un percorso iniziato durante il lockdown con le ‘Audizioni a Cremona’, attraverso le quali abbiamo raccontato la bellezza artistica e culturale della nostra città nel momento più buio della sua storia recente”, queste le parole di Filippo Mondini, Founder presso Pro Cremona e Pro World Studio.