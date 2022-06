Covid, indice Rt sopra quota 1: "Non abbassiamo la guardia". A Cremona +228 positivi

Covid, in Lombardia l'indice Rt torna a superare quota 1: "Non abbassare la guardia e usare le mascherine in ambienti affollati".

Covid, indice Rt sopra quota 1

"La crescita dell'incidenza dei contagi Covid che ha avuto un rimbalzo negli ultimi dieci giorni in tutta Europa e anche in Lombardia, con un indice RT che ha superato quota 1, ci induce ad assumere atteggiamenti di prudenza".

Lo sostiene in una nota la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

"Il Covid - aggiunge - è una malattia multisistemica insidiosa che può causare danni di lungo periodo all'organismo".

Mascherina

"Utilizzare le mascherine negli ambienti affollati è una precauzione che ci costa poco e ci aiuta a non ammalarci e a non contagiare a nostra volta i nostri amici e i nostri cari. Una buona prassi che quindi continuo a raccomandare".

Vaccinazioni

"La vaccinazione con quarta dose dei fragili e degli anziani con più di 80 anni - sottolinea la vicepresidente - è poi fondamentale per la loro protezione. Considerata la forte contagiosità delle varianti Omicron, non bisogna aspettare, confidando nell'estate".

"Regione Lombardia - ribadisce Letizia Moratti - vanta una delle popolazioni più vaccinate al mondo con il 91,2% degli over 60 che ha ricevuto la terza dose. Non disperdiamo, con comportamenti di sottovalutazione o imprudenti, questo patrimonio di protezione che abbiamo acquisito grazie alla convinta adesione della popolazione lombarda e che si riflette in un basso numero di ricoverati in terapia intensiva e in reinfezioni con decorsi non particolarmente gravi, ma pur sempre insidiosi".

"Invito tutti i cittadini lombardi, soprattutto anziani e fragili - conclude la vicepresidente - a non abbassare la guardia".

I dati di oggi

L'ultimo bollettino di Regione Lombardia parla di ricoveri stabili nelle terapie intensive (16) mentre aumentano quelli nei reparti (+49). A fronte di 44.586 tamponi effettuati, sono 9.900 i nuovi positivi (22,2%), 228 a Cremona.

i tamponi effettuati: 44.586, totale complessivo: 38.301.880

i nuovi casi positivi: 9.900

in terapia intensiva: 16 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 638 (+49)

i decessi, totale complessivo: 40.736 (+9)

I nuovi casi per provincia: