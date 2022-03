Covid, dati 8 marzo 2022 | +6.497 positivi in Lombardia | Cremona +245

9 decessi

Tasso di positività al 7,8%.

Covid, i dati di martedì 8 marzo 2022 in Lombardia: effettuati 82.964 tamponi, i positivi sono il 7,8%.

Covid, i dati dell'8 marzo

In Lombardia, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-1) e restano stabili quelli ricoverati nei reparti. A fronte di 82.964 tamponi effettuati, sono 6.497 i nuovi positivi (7,8%). In netta diminuzione i decessi: 9 nelle ultime 24 ore.

I numeri di oggi:

i tamponi effettuati: 82.964, totale complessivo: 33.466.996

i nuovi casi positivi: 6.497

in terapia intensiva: 81 (-1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 821 (=)

i decessi, totale complessivo: 38.831 (+9)

I nuovi casi per provincia: